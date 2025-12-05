Зеленський провів зустріч з очільником Служби безпеки

За словами президента, СБУ зберігає високу результативність у проведенні далекобійних операцій

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою СБУ Василем Малюком. Він доповів про результати роботи спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами глави держави, СБУ зберігає високу результативність у проведенні далекобійних операцій, спрямованих на ураження російської військової інфраструктури та логістичних маршрутів. Такі дії суттєво знижують можливості окупаційних сил забезпечувати свої підрозділи технікою та боєприпасами.

Окрему увагу було приділено роботі контррозвідки – викриттю агентів РФ, коригувальників ворожих ударів та осіб, які співпрацюють з окупантами. Президент наголосив, що СБУ системно посилює захист держави на внутрішньому фронті.

Зеленський і Малюк також обговорили подальший розвиток державних інституцій, зокрема формати зміцнення спроможностей сил безпеки в умовах війни.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив авто з воїнами Сил оборони. Також контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту.

До слова, підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. Ураження суден Kairos та Virat здійснили морські дрони Sea Baby.