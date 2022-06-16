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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля

    Росіяни нині двічі обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля - Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля
    Росіяни нині двічі обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля
    фото: ДСНС

    Під обстріли потрапив Криворізький район

    Російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

    Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.

    «У Зеленодольській громаді ніхто не постраждав. Є пошкоджені житлові будинки та електромережа. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів», – розповіли рятувальники.

    За даними ДСНС, площа посівів, які знищені вогнем, буде встановлена після ліквідації пожежі.

    Сьогодні стало відомо, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки

    Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля