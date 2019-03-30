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    Політика

    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори

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    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори

    До патрулювання задіяні патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію

    Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні. Про це інформує прес-служба спецслужби.

    Як зазначив голови СБУ Василь Грицак, порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів.

    «Наші спецпризначенці, які встали на захист України з перших хвилин початку проведення АТО, це дуже добре розуміють. Ми також задіяли для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Подобається це чи ні, але я впевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне», - сказав він.

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    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
    Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори

    Нагадаємо, безпеку голосування громадян України на виборах президента 31 березня забезпечуватимуть 135,4 тис. правоохоронців.

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