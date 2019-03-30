Бійці «Альфи» розпочали патрулювання в містах через вибори
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До патрулювання задіяні патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію
Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні. Про це інформує прес-служба спецслужби.
Як зазначив голови СБУ Василь Грицак, порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів.
«Наші спецпризначенці, які встали на захист України з перших хвилин початку проведення АТО, це дуже добре розуміють. Ми також задіяли для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Подобається це чи ні, але я впевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне», - сказав він.
Нагадаємо, безпеку голосування громадян України на виборах президента 31 березня забезпечуватимуть 135,4 тис. правоохоронців.