Полковник СБУ очолить Закарпатську область

Микита пройшов співбесіду у президента Зеленського

Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні уряду у четвер.

Під час засідання Кабміну Віктор Микита заявив, що є чинним співробітником Служби безпеки України.

«На даний момент я співробітник Служби безпеки. Працював у різних сферах - і юристом, і в приватних підприємствах. Родом з Закарпаття, проблематика Закарпаття мені відома. Якщо буду призначений, своїм завданням бачу вирішення багатьох питань, в тому числі основні: продовження президентської програми «Велике будівництво», ковідна проблема і покращення питання по вакцинації, третє питання – економічний розвиток регіону», – сказав Микита, виступаючи перед міністрами.

Закарпатський журналіст Віктор Глагола повідомив, що Микита вже пройшов співбесіду у президента Володимира Зеленського. Микита народився у Іршавському районі Закарпаття. Наразі, полковник Віктор Микита є першим заступником начальника головного управління в Центральному апараті СБУ та займається реформою служби.

В 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі із організованою злочинністю.

На сьогодні виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОДА є Петро Добромільський.

Як повідомлялося, 17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.