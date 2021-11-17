Уряд звільнив винороба Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА

До посади голови Закарпатської ОДА Анатолій Полосков був директором виноробної компанії «Шато Чизай»

Полосков попрацював головою Закарпатської ОДА менше року

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова. Рішення прийнято сьогодні під час засідання уряду.

Полосков виконував обов'язки голови обладміністрації з грудня 2020 року.

Анатолій Полосков народився у 1968 році. Він працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

При цьому Олексій Петров (попередній голова) обіймав посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, таким чином не протримався на посаді й року.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року Зеленський призначив винороба Полоскова головою Закарпатської ОДА.

У грудні 2020 року Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації службове посвідчення

Напередодні Закарпатські депутати вдруге звільнили «слугу» Петрова з посади голови облради. Перед розглядом питання про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексій Петров виголосив заяву про відставку. Після першого голосування за дострокове припинення повноважень в обласній раді розпочалося протистояння між депутатами та керівництвом облради.

Нещодавно єдиний на Закарпатті мер від «Слуги народу» звільнився через конфлікт з депутатами.

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