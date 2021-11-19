Закарпатську область очолив «слуга» Добромільський

Зеленський звільнив Полоскова і призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади і тимчасове покладення його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромільського.

Відповідні укази №587/2021 та №588/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в першому документі.

«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації на Добромільського Петра Петровича», – йдеться у другому.

Як повідомлялося, 17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Петра Добромільського було призначено заступником голови Закарпатської ОДА у травні 2021 року.

До слова, у липні 2019 року поліція проводила на Закарпатті масові обшуки у справі про підкуп виборців. В рамках цієї справи слідчі дії провели тоді вдома у Петра Добромільського, який балотувався тоді у народні депутати.

Наразі в ОДА Добромільський курує напрямки соціального захисту.

42-річний Петро Добромільський у 2020 році був обраний депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу». Має дві вищі освіти. У 2010–2015 роках був заступником голови Іршавської районної ради.



