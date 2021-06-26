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    Коли пенсії підвищать із урахуванням інфляції – пояснення міністерки

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    Пенсії індексують з урахуванням інфляції на початку 2022 року&nbsp; - Коли пенсії підвищать із урахуванням інфляції – пояснення міністерки
    Пенсії індексують з урахуванням інфляції на початку 2022 року 
    Фото: 24tv.ua

    Наразі планований ріст пенсії становить 8,2%, тоді як інфляція – 8,9%

    Пенсії індексують з урахуванням інфляції на початку 2022 року – про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    Таким чином вона відповіла на коментар про те, що наразі планований ріст пенсії становить 8,2%, тоді як інфляція – 8,9%.

    «В наступному році, коли буде в лютому порахована інфляція за 2021 рік, знову таки на цю суму буде проходити індексація пенсій. От зараз ми індексацію провели на 11%. Як рахувався цей індекс? Це 50% індексу споживчих цін і 50% зростання середньої зарплати по країні. Знову ж таки буде інфляція – ми будемо підвищувати. Буде більший індекс, на який буде індексуватися пенсія», – розповіла Лазебна.

    Вона додала, що в грудні уряд планує підвищувати мінімальну заробітну плату.

    «А сьогодні є такий державний соціальний стандарт, що мінімальна пенсія за віком для людей, у кого є вік 65 років і у чоловіка 35 років стажу, а в жінки – 30, вона має відповідати 40% мінімальної зарплати. Тобто вже у грудні цей стандарт буде піднятий до 2 600», – повідомила урядовиця.

    Із 1 липня, як повідомила Лазебна, найнижчий рівень прожиткового мінімуму становитиме 1 854 гривні.

    Раніше повідомлялося, що в Україні збираються підняти прожитковий мінімум і поміняти методологію його розрахунку. Разом з прожитковим мінімумом почнуть підніматися та інші соціальні виплати, але зовсім по іншим нормам. Як буде змінюватися сума прожиткового мінімуму і наскільки це дозволить підняти суми пенсій і соціальних виплат.

    Як відомо, влада має намір підвищувати пенсійний вік. Відповідний законопроект поданий слугами і чекає свого голосування в парламенті. Однак експерти вважають, що механічне підвищення пенсійного віку пенсійні проблеми не вирішить. Хіба що депутати підвищать пенсійний вік до такого порогу, що дожити до пенсії зможуть лише одиниці.

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    Теги: інфляція Суми Свобода гроші радіо уряд пенсія влада вік Марина Лазебна
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    Коли пенсії підвищать із урахуванням інфляції – пояснення міністерки