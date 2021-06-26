  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Зробити селфі у Раді: парламент запрошує на екскурсії з нагоди 25-річчя Конституції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    День відкритих дверей триватиме у Верховній Раді&nbsp;26-28 червня - Зробити селфі у Раді: парламент запрошує на екскурсії з нагоди 25-річчя Конституції
    День відкритих дверей триватиме у Верховній Раді 26-28 червня
    Фото: nubip.edu.ua

    Щоб долучитися до екскурсії, слід попередньо зареєструватися та обрати час відвідин

    У Верховній Раді у вихідні, 26-28 червня, з нагоди 25-річчя Конституції організували дні відкритих дверей. Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату парламенту.

    Так у святкові вихідні гості Ради матимуть змогу сфотографуватися біля унікального високохудожнього видання «Конституція України», побачити національну реліквію – головний Прапор держави – Прапор Незалежності, який народні депутати першого демократичного скликання внесли до залу пленарних засідань Верховної Ради України 24 серпня 1991 року.

    Також учасники екскурсії дізнаються про архітектурну спадщину будинку українського парламенту, завітають у гостьову ложу балкона залу пленарних засідань, в якому ухвалюються закони України. Щоб долучитися до екскурсії, слід попередньо зареєструватися та обрати час відвідин.

    Раніше управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендера 23 червня замовило у фізичної особи-підприємниці Вікторії Перепелко сувенірну книгу «Конституція України» загальною вартістю 48,9 тис. грн.

    Крім того, 30 березня президент Володимир Зеленський видав Указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Уряду доручено забезпечити широке висвітлення заходів, а Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

    Читайте також: Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців

    Теги: вихідні Верховна Рада Національний банк банк Конституція гроші селфі прапор президент парламент час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зробити селфі у Раді: парламент запрошує на екскурсії з нагоди 25-річчя Конституції