Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним

Пунктом номер один ексглава держави назвав тезу «нічого про Україну без України»

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко назвав ключові позиції України напередодні переговорів президента США Джозефа Байдена з президентом Росії Путіним.

Під час брифінгу напередодні телефонної розмови між Байденом і Путіним Петро Порошенко зазначив, що лідер США – віддана свободі і демократії, дуже компетентна і професійна людина, яка дуже любить Україну і дуже добре розбирається в українських питаннях, інформує пресслужба «Євросолідарності».

«І в цих умовах, безумовно, позиція, яку, я сподіваюся, буде висловлено під час цієї розмови, є дуже важлива для України», – сказав Порошенко.

«Пункт номер один. Те, за що ми трималися п’ять років мого президентства – нічого про Україну без України. Тому важливо, щоб і наші європейські, і наші американські союзники і до, і після розмови чітко координували свої дії з українською владою, українською державою, українським народом», – сказав п’ятий експрезидент.

«Друга позиція. Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО, на розширення НАТО на схід. Більше того, це питання не є питанням, яке важливо для самої України. Це точно тест – чи існує НАТО сьогодні, чи ні. Бо якщо Путін отримає можливість диктувати НАТО волю, висувати НАТО ультиматуми, тоді немає ніякого сенсу в існуванні НАТО. Я дуже тішуся, що Путін отримав дуже потужну і залізну відповідь в тому сенсі, що ніяких ультиматумів Росія НАТО висувати не буде», – підкреслив Порошенко.

За його словами, ініціатива Кремля і Путіна щодо так званої європейської зони безпеки може почати розглядатися лише тоді, коли Росія повернеться в зону дії міжнародного права, з якої вона вийшла з перших годин захоплення Криму і агресії проти нашої держави на Донбасі.

«Отже, передумовою для будь-яких переговорів щодо зони безпеки є відновлення українського суверенітету і звільнення окупованих Криму і Донбасу, повернення їх до складу України», – сказав лідер «Європейської солідарності».

«Четверта дуже важлива позиція – це термінове відновлення «нормандського формату», який був започаткований в 2014 році, фактично за день до моєї інавгурації і за моєї участі. Тому що це не просто позиція Німеччини і Франції – це позиція Європейського Союзу, США, НАТО. Мати таких сильних союзників за спиною – це означає сильну Україну і сильну переговорну позицію. Жодних тет-а-тетів, жодних «междусобойчиков», які є шкідливими і небезпечними для України», – особливо підкреслив він.

Порошенко також сказав, що Україна б вітала призначення спеціального представника США для координації роботи в «нормандському форматі», так як це свого часу було зроблено.

Ще одною важливою умовою Порошенко назвав виконання Росією всіх пунктів Мінських домовленостей.

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