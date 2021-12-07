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    Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна

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    Кремлю радять зупинити силове нарощування і відвести війська від України - Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна
    Кремлю радять зупинити силове нарощування і відвести війська від України
    Фото: ТАСС

    Для Росії настав момент відвести війська від кордону України

    Метою дипломатичних зусиль США, в тому числі запланованої розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, є формулювання узгодженої позиції. Росія має зупинити силове нарощування і відвести війська від України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

    Вона зауважила, що президент Байден проведе консультації з трансатлантичними союзниками для узгодження спільної позиції.

    Псакі пообіцяла, що деталі цих консультацій будуть оприлюднені пізніше Білим домом.

    «Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні, що вірним шляхом вперед у цьому питанні є дипломатія, ми будемо продовжувати тісно координувати свою роботу з нашими трансатлантичними партнерами щодо економічних санкцій і кроків, які можна буде зробити, якщо президент Путін вирішить йти далі», – підкреслила Псакі.

    Нагадаємо, також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

    Також Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

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    Теги: Росія дипломатія США Джозеф Байден Путін президент
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    Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна