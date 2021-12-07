Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна
Для Росії настав момент відвести війська від кордону України
Метою дипломатичних зусиль США, в тому числі запланованої розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, є формулювання узгодженої позиції. Росія має зупинити силове нарощування і відвести війська від України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу.
Вона зауважила, що президент Байден проведе консультації з трансатлантичними союзниками для узгодження спільної позиції.
Псакі пообіцяла, що деталі цих консультацій будуть оприлюднені пізніше Білим домом.
«Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні, що вірним шляхом вперед у цьому питанні є дипломатія, ми будемо продовжувати тісно координувати свою роботу з нашими трансатлантичними партнерами щодо економічних санкцій і кроків, які можна буде зробити, якщо президент Путін вирішить йти далі», – підкреслила Псакі.
Нагадаємо, також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.
Також Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.