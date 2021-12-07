Зустріч Байдена та Путіна: усе, що відомо наразі

Сьогодні відбудуться одні з найбільш очікуваних перемовин року

Лідери США та РФ обговорять кілька важливих тем

Сьогодні, у вівторок, 7 грудня відбудуться переговори між президентами Джозефом Байденом та Володимиром Путіним. Спілкування відбудеться через відеодзвінок.

«Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Як заплановано, лідери двох країн обговорять хід виконання домовленостей, досягнутих між Байденом і Путіним у Женеві в червні, двосторонні відносини, кризу в Україні, а також стратегічну стабільність.

Крім того, президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою, в тому числі стратегічну стабільність, кібербезпеку і регіональні питання.

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід. Росії нібито раніше давалися усні запевнення в тому, що Альянс не буде розширюватися на схід.

Напередодні зустрічі Лавров закликав НАТО не грати з вогнем обіцянками Україні членства.

Як стало відомо, українські політики та активісти звернулися до президента США Джозефа Байдена із відкритим листом напередодні його переговорів з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним. Листа підписали колишні і чинні нардепи, військові волонтери, громадські діячі, науковці та юристи.

Крім того, Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

Перед очікуваним самітом Зеленський і Блінкен узгодили позиції.

Учора, 6 грудня, стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

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