  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Про що говоритимуть Байден і Путін: стали відомі теми, крім України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Переговори Байдена та Путіна заплановані на 7 грудня - Про що говоритимуть Байден і Путін: стали відомі теми, крім України
    Переговори Байдена та Путіна заплановані на 7 грудня
    Фото: ТАСС

    У Білому домі розповіли, які питання піднімуть лідери США та РФ

    Президент США Джо Байден під час майбутньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним має намір торкнутися, крім військової активності Росії на кордоні з Україною, питань, що стосуються кібербезпеки та двосторонніх відносин. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

    «Це буде можливістю для президента підкреслити нашу стурбованість щодо військової активності Росії на кордоні з Україною і підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Це також можливість обговорити низку питань, що стосуються відносин США і Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібер- і регіональні питання», – розповіла Псакі.

    Переговори президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

    Також президент США Джо Байден проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським перед розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Також українці звернулись до Байдена напередодні його розмови з Путіним.

    Як відомо, Кремль назвав час переговорів Байдена та Путіна.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Путін президент прессекретар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Про що говоритимуть Байден і Путін: стали відомі теми, крім України