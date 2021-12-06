Про що говоритимуть Байден і Путін: стали відомі теми, крім України

Переговори Байдена та Путіна заплановані на 7 грудня

У Білому домі розповіли, які питання піднімуть лідери США та РФ

Президент США Джо Байден під час майбутньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним має намір торкнутися, крім військової активності Росії на кордоні з Україною, питань, що стосуються кібербезпеки та двосторонніх відносин. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

«Це буде можливістю для президента підкреслити нашу стурбованість щодо військової активності Росії на кордоні з Україною і підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Це також можливість обговорити низку питань, що стосуються відносин США і Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібер- і регіональні питання», – розповіла Псакі.

Переговори президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

Також президент США Джо Байден проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським перед розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також українці звернулись до Байдена напередодні його розмови з Путіним.

Як відомо, Кремль назвав час переговорів Байдена та Путіна.

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