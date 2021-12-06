Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним

Зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом відбулась у Білому домі 1 вересня

Президент США має намір завтра поговорити не лише з Путіним та Зеленським

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завтра проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться або перед розмовою Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, або після неї, повідомляє Independent.

За словами високопоставленого представника Білого дому, Байден поговорить із Зеленським і лідерами ключових європейських союзників, щоб скоординувати своє послання і обговорити його з Путіним у вівторок, 7 грудня.

Він додав, що Байден має намір поговорити Путіним з «єдністю і сильною трансатлантичною солідарністю щодо подальших дій».

Чиновник заявив, що Байден планує в розмові з Путіним висловити «глибоку стурбованість» США нарощуванням Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також «інші критичні питання» такі, як «стратегічна стабільність, кіберпростір і ядерна програма Ірану».

«Президент проведе переговори так само, як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти - без будь-якого риторичного розквіту або розмахування пальцями - що Сполучені Штати готові зробити, як щодо стримування, так і щодо дипломатії», – сказав чиновник.

Нагадаємо, українці звернулись до Байдена напередодні його розмови з Путіним. Листа підписали 112 активістів і громадських діячів.

Раніше переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

У президента України Володимира Зеленського від завтрашніх переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним очікують «прояснення глобальної картини».

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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