Порошенко призначив посла України у Таджикистані
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Українським посол у Таджикистані став Василь Серватюк
Президент Петро Порошенко призначив надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Таджикистан Василя Серватюка.
Про це йдеться в указі президента №233, опублікованому ввечері 16 травня на сайті глави держави.
«Призначити Серватюка Василя Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан»», - зазначається в указі президента.
Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Вірменії – Тіграна Сейраняна, Хорватії – Аніци Джаміч, Північної Македонії – Крума Ефремова, Польщі – Бартоша Ціхоцького, Болгарії – Коджабашева Костадіна Ташева, Аргентини – Елени Летіції Тереси Мікусінські.
Також президент прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірланії Андрія Олефірова.