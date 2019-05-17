Порошенко призначив посла України у Таджикистані



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Президент України Петро Порошенко

Українським посол у Таджикистані став Василь Серватюк

Президент Петро Порошенко призначив надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Таджикистан Василя Серватюка.

Про це йдеться в указі президента №233, опублікованому ввечері 16 травня на сайті глави держави.

«Призначити Серватюка Василя Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан»», - зазначається в указі президента.

Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Вірменії – Тіграна Сейраняна, Хорватії – Аніци Джаміч, Північної Македонії – Крума Ефремова, Польщі – Бартоша Ціхоцького, Болгарії – Коджабашева Костадіна Ташева, Аргентини – Елени Летіції Тереси Мікусінські.

Також президент прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірланії Андрія Олефірова.