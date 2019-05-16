  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко прийняв вірчі грамоти від шести послів

    • Розсилка
    Посол Північної Македонії Крум Ефремов вручає вірчу грамоту - Порошенко прийняв вірчі грамоти від шести послів
    Посол Північної Македонії Крум Ефремов вручає вірчу грамоту

    Шість послів зможуть офіційно представляти свої держави в Україні

    Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Вірменії – Тіграна Сейраняна, Хорватії – Аніци Джаміч, Північної Македонії – Крума Ефремова, Польщі – Бартоша Ціхоцького, Болгарії – Коджабашева Костадіна Ташева, Аргентини – Елени Летіції Тереси Мікусінські.

    Читайте також

    Послу Хорватії Порошенко подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому політичну, гуманітарну і експертну допомогу.

    З Північною Македонією незабаром буде підписана Угода про умови взаємних поїздок громадян, що вже найближчим часом дозволить громадянам обох країн безперешкодно та без регулярних продовжень дії безвізового режиму подорожувати до України і Північної Македонії.

    Болгарському послу Порошенко подякував за оздоровлення 300 українських військовослужбовців на базі Військово-медичної академії протягом найближчих двох років в рамках Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації.

    Читайте також
    Петро Порошенко Польща посол Болгарія Вірменія Хорватія Північна Македонія Аргентина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ