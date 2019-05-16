Порошенко прийняв вірчі грамоти від шести послів



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Посол Північної Македонії Крум Ефремов вручає вірчу грамоту

Шість послів зможуть офіційно представляти свої держави в Україні

Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Вірменії – Тіграна Сейраняна, Хорватії – Аніци Джаміч, Північної Македонії – Крума Ефремова, Польщі – Бартоша Ціхоцького, Болгарії – Коджабашева Костадіна Ташева, Аргентини – Елени Летіції Тереси Мікусінські.

Послу Хорватії Порошенко подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому політичну, гуманітарну і експертну допомогу.

З Північною Македонією незабаром буде підписана Угода про умови взаємних поїздок громадян, що вже найближчим часом дозволить громадянам обох країн безперешкодно та без регулярних продовжень дії безвізового режиму подорожувати до України і Північної Македонії.

Болгарському послу Порошенко подякував за оздоровлення 300 українських військовослужбовців на базі Військово-медичної академії протягом найближчих двох років в рамках Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації.