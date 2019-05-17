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    Політика

    Порошенко прийняв відставку посла України у Фінляндії та Ірландії

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    Екс-п<span>осол України Андрій Олефіров</span> - Порошенко прийняв відставку посла України у Фінляндії та Ірландії
    Екс-посол України Андрій Олефіров
    Фото: Главком

    Президент України підписав указ про відставку посла Андрія Олефірова

    Президент України Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірландії Андрія Олефірова.

    Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

    «Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про дипломатичну службу України» прийняти відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича», - йдеться у тексті указу №232/2019.

    Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Вірменії – Тіграна Сейраняна, Хорватії – Аніци Джаміч, Північної Македонії – Крума Ефремова, Польщі – Бартоша Ціхоцького, Болгарії – Коджабашева Костадіна Ташева, Аргентини – Елени Летіції Тереси Мікусінські

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