Порошенко прийняв відставку посла України у Фінляндії та Ірландії



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Екс-п осол України Андрій Олефіров Фото: Главком

Президент України підписав указ про відставку посла Андрія Олефірова

Президент України Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндії та Ірландії Андрія Олефірова.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

«Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про дипломатичну службу України» прийняти відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича», - йдеться у тексті указу №232/2019.

Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Вірменії – Тіграна Сейраняна, Хорватії – Аніци Джаміч, Північної Македонії – Крума Ефремова, Польщі – Бартоша Ціхоцького, Болгарії – Коджабашева Костадіна Ташева, Аргентини – Елени Летіції Тереси Мікусінські