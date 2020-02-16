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    Політика

    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені

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    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Фото пресслужби Петра Порошенка

    П’ятий президент України обговорював з партнерами продовження санкцій проти Росії, миротворців ООН і вступ України до НАТО

    П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» під час Мюнхенської конференції з безпеки провів понад три десятки зустрічей з лідерами держав, політиками та урядовцями. Про це повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

    «Прем’єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем’єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини – усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені», – зазначив Цеголко.

    Він зауважив, що міжнародні партнери нашої держави занепокоєні посиленням позиції Російської Федерації через зміну риторики нинішньої влади в Україні. Саме тому під час кожної зустрічі Петро Порошенко наголошував на незмінних меседжах – продовженні санкцій проти держави-агресора, запровадженні миротворчої місії ООН на всій тимчасово території Донбасу та якнайшвидшій євроатлантичній інтеграції України.

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    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені
    Порошенко провів понад 30 зустрічей із керівництвом західних країн у Мюнхені

    Цеголко зазначив, що дипломатична боротьба за Україну триває. Але «позиція Росії посилюється, оскільки змінилася риторика України», – кажуть партнери. Тому озброюємо їх аргументами проти країни-агресора:

    • санкції працюють. І їх варто посилити.
    • щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу
    • для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО.

    Він також повідомив, що завдяки твердій позиції Петра Порошенка скандальний план «12 кроків» міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію.

    «І до речі, всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що »12 кроків» – це інформаційна провокація Путіна», – зазначив Святослав Цеголко.

    Європейська солідарність НАТО ООН Україна президент
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