У Мюнхені завершилася Конференція з безпеки



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У безпековій конференції взяли участь близько 600 поважних гостей, включно майже 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів закордонних справ і оборони

Переважна більшість панелей була присвячена європейській та євроатлантичній тематиці

У Мюнхені завершилася 56-а Конференція з безпеки. Наступна відбудеться 19-21 лютого 2021 року.

Про це сказав її голова Вольфганг Ішингер, закриваючи форум 16 лютого.

«Сподіваюся, що дебати щодо оптимізму для Європи, оптимізм і стабільність на нашому континенті та навколо дасть поштовх новій фазі обговорень наступного року», – сказав він.

Даючи оцінку нинішній конференції, він зазначив, що її тема – Westlessness, або «беззахіддя», «брак Заходу» – спровокували чимало дебатів. Дехто погоджується з такою концепцією, інші – ні.

У конференції взяли участь близько 600 поважних гостей, включно майже 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів закордонних справ і оборони.

Переважна більшість панелей була присвячена європейській та євроатлантичній тематиці. Дещо менше цього разу був фокус на близькосхідній тематиці, трохи більший – на центральній Азії. Уперше в історії на одній панелі з Нагорно-Карабаського конфлікту зійшлися президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії.

Україну на форумі представляли Президент Володимир Зеленський, який виступив та взяв участь у дискусії, а також ряд міністрів, які провели на полях форуму двосторонні зустрічі.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступив на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і провів на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Загалом конференцію висвітлювали понад 1300 журналістів.