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    Політика

    Труба не відповів на питання, чий голос на аудіозаписах з його кабінету

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    Труба не відповів на питання, чий голос на аудіозаписах з його кабінету

    Директор Державного бюро розслідувань назвав ці записи очікуваними

    Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не відповів на питання, чий голос чутно на оприлюднених аудіозаписах з його кабінету.

    Про це він говорив в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера, повідомляється на сторінці програми у Facebook.

    «Труба не відповів на пряме запитання про те, чий голос у записах», – йдеться у повідомленні.

    Труба назвав ці записи очікуваними.

    «З приводу записів, що були оприлюднені, скажу наступне: вони були очікувані. Зверніть увагу, хто їх оприлюднив і розганяв. За шоу, яке відбувається із записами, я не несу відповідальності. Шоу із записами – не стиль роботи директора Державного бюро розслідувань. З офісом Президента відбуваються наради, але я ніколи не отримував ніяких вказівок щодо розслідувань. Провокації можуть продовжуватись» – сказав він.

    Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.

    Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.

    Савік Шустер Свобода Роман Труба
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