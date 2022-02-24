Порошенко закликав союзників запровадити проти Росії пекельні санкції і надати Україні зброю

«Нас чекають великі випробування. Але ми б’ємося і боремося на своїй землі», – п’ятий президент України

Путін оголосив війну всьому цивілізованому світу, але Україна переможе. Про це сказав Петро Порошенко журналістам біля Верховної Ради.

«Путін оголосив війну не Донбасу, як він заявив у своєму телезверненні, не тільки українському народу і Українській державі, а оголосив війну Європі і всьому цивілізованому світу. Ні в кого вже не залишилося жодних ілюзій і жодних надій. Путін розуміє лише силу», – наголошує Порошенко.

«Нас чекають великі випробування. Але ми б’ємося і боремося на своїй землі, ми б’ємося і боремося за правду», – переконаний Петро Порошенко.

«Ми маємо всі підстави отримати реальну допомогу – і не лише санкціями, не лише грошима. В першу чергу чого зараз потребує Україна – це Ленд-ліз, високотехнологічна зброя, захисна, летальна – для того, щоб рішення кожного російського солдата зайти на святу українську землю не залишилося безкарним», – наголосив п’ятий президент України.

«Я хочу, щоб всі побачили, що Київ демонструє відповідальну поведінку. І нам зараз треба зробити рішучі дії по терміновій організації заходів територіальної оборони. Включно з роздачею зброї цивільному населенню, запуску дронів, засобів комунікації і все інше для того, щоб підвищити ціну, якщо загарбник буде просуватися далі», – пояснює лідер партії.

«Ми вимагаємо «пекельних» санкцій і твердо переконані, що вони будуть. Надія на армію. Надія на український народ і надія на наших партнерів. Найбільш важким буде протриматися перші три дні, тому що потім ми будемо мати позицію наших партнерів, які дозволять нам підвищити ефективність нашої боротьби. Я твердо переконаний, що ми протримаємося», – говорить Порошенко.

До слова, за останніми даними колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму.

У Миколаєві ворог б'є по військовому порту і радару.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Як повідомлялося, російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

Нагадаємо, у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.