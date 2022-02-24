Зеленський звернувся із закликом до світових лідерів

Зеленський закликав лідерів США, Німеччини, Британії, Польщі та ЄС негайно зупинити Путіна

У зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію. Про це він написав у Twitter.

У зверненні до лідерів США, Німеччини, Британії, Польщі та ЄС глава України закликав негайно зупинити Путіна.

«Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу. Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України. Закриття повітряного простору. Світ має примусити Росію до миру», – написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.