Росія атакувала Україну: брифінг в Офісі президента

Збройні сили ведуть важкі бої, на деяких напрямках російські війська відкинуті

Офіс президента проводить терміновий брифінг у зв'язку з нападом путінських військ на Україну. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву щодо нападу Росії на Україну. Він повідомив, що Збройні сили ведуть важкі бої, на деяких напрямках російські війська відкинуті.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

За останніми даними колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму.

У Миколаєві ворог б'є по військовому порту і радару.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.

Читайте також: Рада запровадила воєнний стан в Україні