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    Колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму

    Російська бронетехніка просувається вглиб України з окупованого Криму - Колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму
    Російська бронетехніка просувається вглиб України з окупованого Криму
    скрін з відеокамер

    З окупованого Криму відбувся рух російської військової технік

    Повномасштабна агресія Росії відбулася сьогодні близько 5:00. Напад також відбувся з боку тимчасової Автономної Республіки Крим, ідеться в повідомленні. Про це свідчить відеозапис зі встановлених відеокамер, ідеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

    Нагадаємо, на всій території Україні введено режим воєнного стану.

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    Теги: Крим інтернет напад
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    Колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму