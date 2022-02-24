Колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму
Російська бронетехніка просувається вглиб України з окупованого Криму
скрін з відеокамер
З окупованого Криму відбувся рух російської військової технік
Повномасштабна агресія Росії відбулася сьогодні близько 5:00. Напад також відбувся з боку тимчасової Автономної Республіки Крим, ідеться в повідомленні. Про це свідчить відеозапис зі встановлених відеокамер, ідеться в повідомленні Державної прикордонної служби.
Нагадаємо, на всій території Україні введено режим воєнного стану.
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