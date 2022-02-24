Наступ на Миколаїв: обстріляли військовий аеродром (відео)

У Миколаєві о 5:00 ранку 24 лютого прогриміли вибухи

У Миколаєві обстріляли військовий аеродром. Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва показав на відео директор місцевого аероклубу Дмитро Філоненко, пишуть «Ніквести».

«Завдано удару, ззаду мене воронка, ще димить. Прихильникам Путіна, Росії – подивіться, що відбувається, прокоментував він», – написав він.

Також повідомляється, що на Миколаївщині повідомили про тяжко поранених в Очакові – повідомлень про постраждалих на Кульбакіно не надходило. Про це повідомив у соцмережах голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. «Били по військовому порту і радару. Б'ють дуже точно з військової інфраструктури», – написав він.

Кім уточнив, що щодо удару по військовому аеродрому Кульбакіно викликів на швидку від військових не було.

Нагадаємо, у Миколаєві о 5:00 ранку 24 лютого прогриміли вибухи – літаки завдали бомбового удару. Атака припала на військовий аеродром Кульбакіно.

Як повідомлялося, російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні зранку, 24 лютого, призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

«Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована. Служби аеропорту працюють у взаємодії з державними органами згідно з інструкцією та чинним законодавством України», – йдеться в повідомленні.

Водночас пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) повідомила про призупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України щонайменше до 23:59 24 лютого 2022 року за київським часом.

Нагадаємо, у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

на тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона. Раніше головний виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі раніше заявив, що не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю. Також три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.