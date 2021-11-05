Порошенко зустрівся з Павловським після звільнення з-під варти

Генерал Павловський подякував Порошенку та всім небайдужим українцям за підтримку

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Ігорем Паловським та його дружиною одразу після звільнення бойового генерала з-під варти. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

Зустріч, в якій також взяли участь керівник штабу «ЄС« Олександр Турчинов, народні депутати Ірина Геращенко та Ростислав Павленко, вийшла дуже емоційною.

«Для мене, для всієї нашої команди сьогодні це величезне свято. Це невеличкий крок до відновлення справедливості. Бо це дуже недобре, коли українські герої, які з перших днів війни, і маючи за спиною 38 календарів, яких бояться вороги, проти яких Путін порушує кримінальні справи, які тримали оборону, сьогодні виявилися незахищеними від свавілля влади, яка має на меті лише політичні переслідування», - говорить Петро Порошенко.

З його словами, залишитися осторонь було неможливо.

«Я дуже зрадів, коли «Справа громад» як громадська організація, «Брати по зброї» як ветеранська організація, «Європейська Солідарність» і наша фракція як політична організація – не залишились байдужими всі. Декілька днів тому Олександр Валентинович підходить до мене і каже: «Я хочу, щоб ви знали, я перерахував 100 тис. грн на генерала Павловського. Майже 6,3 тис. українців хто скільки міг – як у біблійній притчі вдовиця, яка дає лепту, найдрібнішу монету, але вартує вона більше, ніж гори золота», – зазначає п’ятий президент.

Порошенко нагадав, як разом з Павловським був на «передку».

«Ми з вами знаємо, що таке захищати, що таке відвойовувати землі. Що таке звільнити дві третини окупованого Донбасу. І в найважчі часи по всій лінії фронту, особливо в Маріуполі. Генерал Павловський назавжди вніс своє ім'я у військову історію перемог України», – переконаний Петро Порошенко.

Генерал Павловський подякував Порошенку та всім небайдужим українцям за підтримку.

«Найголовніше в цій ситуаціі – це підтримка. Підтримка бойових побратимів, друзів, керівництва, яке, я вважаю, на той час витримало найбільшу навалу. Як Російської Федерації, так і економічну кризу. Ніхто з них не зрозуміє сьогодні, як відбудовувались знову сформовані бригади. Де-факто з руїн підняли Збройні сили. Підняли одну зі складових сектору безпеки і оборони – це оборонно-промисловий комплекс. І вони працювали, не було зірвано жодного ДОЗу за ті роки, починаючи з 2014 року, і за ті копійки, які були на той час в бюджеті нашої держави, - згадує генерал Павловський. – Керівництво держави - і ви особисто, і Олександр Валентинович, брали на себе відповідальність, і тому у нас з’явилось на той час 264 зразка озброєння і техніки, які ми прийняли новітніх. А вони сьогодні не можуть їх поставити на серію. Це просто безглуздість, безтолковість і ненавченість».

На думку Павловського, потрібно бути патріотом України перш за все.

«Тоді воно получиться. Я дуже вдячний побратимам. Вдячний політичній силі «Європейська солідарність«. Я не хочу казати, що це партія. Я хочу сказати, що це – сила. Тому що ми все рівно переможемо. Ми переможемо цю ганьбу, яку вони пишуть у своїх підозрах. Ганебно, безтолково писати на людей, для того, щоб підірвати авторитет. Це мізків просто не потрібно мати», – переконаний Ігор Павловський.

Напередодні ввечері повідомлялося, що фонд Порошенка та активісти зібрали 18 млн грн на заставу для Павловського.

Раніше депутатки звернулися до омбудсменки через порушення прав генерала Павловського.

До слова, суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту».

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати готують апеляцію та скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.