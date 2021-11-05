Генерал Павловський вийшов із СІЗО: майже 16 млн застави вніс Порошенко

Представник Ігоря Павловського розповів, що тепер на черзі оскарження підозри та запобіжного заходу

За словами Порошенка, спроба ув’язнити Павловського – це «ганьба владі і ганьба Зеленському»

За колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки, внесли заставу. Про це сьогодні ввечері повідомив у Facebook адвокат Ростислав Кравець.

Як розповів адвокат у коментарі «Бабелю», Павловського відпустили під заставу розміром у 18 млн гривень, яку встановив Київський апеляційний суд 22 жовтня.

За словами Кравця, заставу було внесено сьогодні, одразу ж оформили документи, отримали підтвердження про надходження грошей та відправили документи до СІЗО.

Також представник Павловського розповів, що тепер на черзі оскарження підозри та запобіжного заходу.

Окрім цього, адвокат розповів, що разом із Павловським під заставу відпустили голову правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру, який також є підозрюваним у справі.

Як уточнює пресслужба «Євросолідарності», 18 млн грн, необхідних для застави, зібрав фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад». Зокрема, 15,9 млн грн до застави доклала родина експрезидента Петра Порошенка, а 2,1 млн зібрали «небайдужі українці через акцію у соцмережах».

За словами Порошенка, спроба ув’язнити Павловського – це «ганьба владі і ганьба Зеленському».

Напередодні ввечері повідомлялося, що фонд Порошенка та активісти зібрали 18 млн грн на заставу для Павловського.

Раніше депутатки звернулися до омбудсменки через порушення прав генерала Павловського.

До слова, суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту».

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати готують апеляцію та скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.