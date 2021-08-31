Суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту»

У 2016 році Світлану Волкову було звільнено, але вона поновилася на посаді після перемоги Зеленського

Одіозна суддя Печерського суду Світлана Волкова, яка продовжила ще на місяць тримання під вартою бойового генерала Ігоря Павловського, у 2014 році випустила на волю командира так званої чорної роти «Беркуту» Дмитра Садовника. Згодом він втік з України.

Зауважимо, що Дмитро Садовник був фігурантом справи про розстріл 48 активістів Майдану.

Як відомо, 19 вересня 2014 року суддя Волкова змінила Садовнику запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, з-під якого він втік уже 4 жовтня. Наприкінці вересня (24 вересня – ред.) Генеральна прокуратура відкрила щодо неї провадження за неправосудне рішення та подала апеляцію на судове рішення, а 6 жовтня Волковій оголосили підозру. Того ж дня Апеляційний суд Києва скасував постанову Печерського райсуду про домашній арешт Садовника і задовольнив клопотання ГПУ про взяття його під варту. Наразі його оголошено в розшук. За інформацією Генпрокуратури, Садовник втік до окупованого Росією Криму. У грудні 2014 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила Світлану Волкову від посади, а у вересні 2016 року парламент її звільнив. Утім, Волкова поновилася на посаді вже через суд після перемоги Володимира Зеленського восени 2019 року. А наприкінці серпня 2020 року Шевченківський райсуд столиці виправдав суддю Світлану Волкову.

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.

Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.