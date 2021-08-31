Суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту»
У 2016 році Світлану Волкову було звільнено, але вона поновилася на посаді після перемоги Зеленського
Одіозна суддя Печерського суду Світлана Волкова, яка продовжила ще на місяць тримання під вартою бойового генерала Ігоря Павловського, у 2014 році випустила на волю командира так званої чорної роти «Беркуту» Дмитра Садовника. Згодом він втік з України.
Зауважимо, що Дмитро Садовник був фігурантом справи про розстріл 48 активістів Майдану.
Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.
Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.