  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Львівський депутат виставив на аукціон портрет Путіна, який він намалював на сесії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Депутат Львівської міськради додав Володимиру Путіну вуса, які свого часу носив Адольф Гітлер - Львівський депутат виставив на аукціон портрет Путіна, який він намалював на сесії
    Депутат Львівської міськради додав Володимиру Путіну вуса, які свого часу носив Адольф Гітлер
    фото: griniv / Facebook

    Всі отримані гроші депутат пообіцяв задекларувати та перерахувати волонтерам

    Депутат Львівської міської ради від «Євросолідарності» Юрій Гринів виставив на аукціон портрет президента РФ Володимира Путіна, який він намалював прямо в сесійній залі.

    Після публікації ЗМІ Гринів вирішив прокоментувати ситуацію з портретом Путіна. За словами депутата від «ЄС», він полюбляє малювати карикатури та його знайомі про це знають.

    Вчорашню карикатуру на Володимира Путіна Юрій Гринів вирішив виставити на аукціон, а всі отримані гроші пообіцяв задекларувати та перерахувати волонтерам.

    Зазначимо, що депутат Львівської міськради додав Володимиру Путіну вуса, які свого часу носив Адольф Гітлер.

    «Вчорашню копію відомої карикатури ПТН ПНГ, яку малюють, як правило, на туалетному папері та футболках, хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилася велика кількість знайомих, які захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід та всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна 1 гривня», – додав Гринів.

    Як повідомлялося, що львівський депутат обурив соціальні мережі малюванням портрету Путіна під час сесії (відео).

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.

    Читайте також:
    Теги: Європейська солідарність депутат Путін гроші Львів політика аукціон Адольф Гітлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львівський депутат виставив на аукціон портрет Путіна, який він намалював на сесії