Львівський депутат виставив на аукціон портрет Путіна, який він намалював на сесії

Депутат Львівської міськради додав Володимиру Путіну вуса, які свого часу носив Адольф Гітлер

Всі отримані гроші депутат пообіцяв задекларувати та перерахувати волонтерам

Депутат Львівської міської ради від «Євросолідарності» Юрій Гринів виставив на аукціон портрет президента РФ Володимира Путіна, який він намалював прямо в сесійній залі.

Після публікації ЗМІ Гринів вирішив прокоментувати ситуацію з портретом Путіна. За словами депутата від «ЄС», він полюбляє малювати карикатури та його знайомі про це знають.

Вчорашню карикатуру на Володимира Путіна Юрій Гринів вирішив виставити на аукціон, а всі отримані гроші пообіцяв задекларувати та перерахувати волонтерам.

Зазначимо, що депутат Львівської міськради додав Володимиру Путіну вуса, які свого часу носив Адольф Гітлер.

«Вчорашню копію відомої карикатури ПТН ПНГ, яку малюють, як правило, на туалетному папері та футболках, хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилася велика кількість знайомих, які захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід та всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна 1 гривня», – додав Гринів.

Як повідомлялося, що львівський депутат обурив соціальні мережі малюванням портрету Путіна під час сесії (відео).

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.

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