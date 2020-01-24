Посол: в Ізраїлі задоволені тим, як Зеленський вшанував жертв Голокосту



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Володимир Зеленський з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном Фото:president.gov.ua

В Ізраїлі «дуже позитивно» сприйняли покладання президентом України квітів до меморіалу «Яд Вашем»

Ізраїльське суспільство та політикум позитивно сприйняли те, як президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту в Єрусалимі.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

«Президент Зеленський сьогодні був у «Яд Вашемі» і сам поклав вінок і квіти до меморіалу. Тут (в Ізраїлі. – ред.) це було сприйнято дуже позитивно», - сказав дипломат.

Він також запевнив, що ізраїльські політики з повним розумінням поставилися до рішення української делегації поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

За словами Надоленка, місцеві політики вважають, що цей вчинок «був геніальним рішенням президента», а з приводу негативних коментарів щодо цього порадив «не читати ворожі ЗМІ».

Дипломат також нагадав, що Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з вищим керівництвом Ізраїлю – президентом Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном та ізраїльським бізнесменами.

На переконання посла України, це доводить «повний позитив у відносинах між нашими країнами».

Нагадаємо, 23 січня розпочався п'ятий Всесвітній форум пам'яті Голокосту в Єрусалимі, приурочений до 75-річчя від звільнення нацистського табору Освенцім, в якому взяли участь понад 45 очільників держав.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 23 січня прибув до Ізраїлю, однак відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, пославшись на те, що його команда нібито віддала свої місця жертвам трагедії. ї

Керівництво ізраїльського меморіального комплексу Яд Вашем вже відреагували на демарш команди шостого президента України та заявили, що спантеличене рішенням Зеленського передати місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

До слова, президент Литви не поїхав до Ізраїлю на форум, де виступав Путін. На заходи в Ізраїль не поїхав і президент Естонії, а Латвію представляв прем'єр-міністр.

Польський президент Анджей Дуда відмовився від участі у пам’ятних урочистостях з нагоди Міжнародного дня пам’яті Голокосту через присутність Путіна.