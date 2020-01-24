Дуда пояснив свою відсутність у Єрусалимі: Це мій протест проти абсурдної ситуації



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Президент Польщі Анджей Дуда не поїхав на урочистості в Єрусалим

Путін в грудні звинуватив Польщу у співучасті у початку Другої світової війни та у співпраці з Гітлером

Польський президент Анджей Дуда відмовився від участі у пам’ятних урочистостях з нагоди Міжнародного дня пам’яті Голокосту через присутність Путіна.

«Це – мій протест проти історичної несправедливості», - так Анджей Дуда в ефірі Першого каналу Польського радіо пояснив свою відсутність в Ізраїлі.

До Інституту Яд Вашем, де відбувається День пам’яті Голокосту, прибуло близько 40 світових лідерів. Польський президент відмовився від участі в урочистостях, бо у програмі урочистостей на має місця на його промову. Натомість, у списку мовців є російський президент Володимир Путін, який в грудні звинуватив Польщу у співучасті у початку Другої світової війни та у співпраці з Гітлером.

Президент Польщі, який цими днями перебував у Давосі, кореспондентові Польського радіо Войцєхові Цеґєльському повідомив, що відмовився від участі в урочистостях, аби таким чином висловити протест у цій, як він висловився, абсурдній ситуації. «Ситуація, коли може виступити президент Франції, влада якої співпрацювала з Німеччиною і висилала осіб з єврейським корінням до концтаборів, президент Росії, яка на початку Другої світової війни співпрацювала з Німеччиною і спільно напала на Польщу? Президент Німеччини може виступити?», - запитував президент Анджей Дуда. «А президент Речі Посполитої не може виступити, президент держави, яка втратила найбільше громадян внаслідок Голокосту? Для мене ця ситуація з точки зору певної справедливості, в тому числі й історичної, абсурдна, тому це - протест», - сказав Анджей Дуда.

Він також додав, що його протест – дієвий, адже завдяки цьому історичну правду про Польщу почули у світі. «Оскільки у світових медіа відбулася досить серйозна дискусія на цю тему і було стільки думок, то я вважаю, що у певному розумінні мені вдалося досягти цієї мети», - підкреслив президент Польщі. «Ця дискусія була, говорилося про польські страждання, говорилося про те, скільки польських громадян було вбито, йшлося про нашу ситуацію і більшість публіцистів і багато політиків стали на наш бік, визнаючи нашу правоту, абсолютно об’єктивну. Я переконаний, що правда на нашому боці», - додав президент Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що найважливіші урочистості пам’яті жертв Голокосту відбудуться у понеділок у колишньому концтаборі Аушвіц-Біркенау. Анджей Дуда буде господарем на цій події, він підкреслює, що головними гостями будуть особи, які пережили Голокост. На думку Анджей Дуди, урочистості в Єрусалимі – це спроба створення конкурентного Дня пам’яті, організаторами якого є люди, близькі до Володимира Путіна.

Згідно з інформацією музею Аушвіц-Біркенау, участь у понеділкових урочистостях підтвердили представники близько 50 країн, в тому числі президенти Ізраїлю, Німеччини, України, Швейцарії, Литви і Словенії. Запрошення не отримав Володимир Путін, а Росію на цій події представлятиме посол Росії у Варшаві.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Ізраїлю, однак брати участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, пославшись на те, що його команда нібито віддала свої місця жертвам трагедії. Керівництво ізраїльського меморіального комплексу Яд Вашем вже відреагували на демарш команди шостого президента України та заявили, що спантеличене рішенням Зеленського передати місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

До слова, президент Литви не поїхав до Ізраїлю на форум, де виступав Путін. На заходи в Ізраїль не поїхав і президент Естонії, а Латвію представляв прем'єр-міністр.



