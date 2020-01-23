Прем'єр Ізраїлю назвав «найбільш антисемітський режим на планеті»



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Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху

Нетаньяху закликав уряди всіх країн докласти зусилля, щоб протистояти Ірану.

Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав Іран прикладом «найбільш антисемітського режиму на планеті».

Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньяху закликав уряди всіх країн докласти зусилля, щоб протистояти Ірану.

«Ізраїль дякує президенту США Трампу та віцепрезиденту Майку Пенсу за протидію тиранам з Тегерана, які загрожують стабільності на Близькому Сході і у всьому світі», — сказав прем'єрміністр Ізраїлю.

До слова, президент РФ Володимир Путін на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

«Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму та русофобії», - заявив він під час відкриття пам'ятника героям і захисникам оборони Ленінграда «Свічка пам'яті».

Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський буде присутнім на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, який присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц.

Згодом стало відомо, що Зеленський вирішив віддати своє місце та місця делегації України на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію. Повідомляється, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду.

Натомість керівництво ізраїльського меморіального комплексу «Яд Вашем» спантеличене у зв’язку з рішенням Володимира Зеленського.