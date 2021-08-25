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    Посольство США засудило напад на Порошенка

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    24 серпня&nbsp;у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка - Посольство США засудило напад на Порошенка
    24 серпня у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка
    Фото: ВВС

    Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу, наголосили у посольстві

    Посольство Сполучених Штатів Америки засудило вчорашній напад на п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Відповідна заява оприлюднена у Twitter.

    «Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії», – йдеться у повідомленні посольства.

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    Нагадаємо, 24 серпня у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці. Інцидент трапився біля станції метро«Хрещатик». Невідомі облили Порошенка зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну. Політик звернувся за допомогою поліції й поїхав разом із правоохоронцями.

    Згодом Порошенко звернувся до Зеленського: «не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею».

    Того ж дня поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність США напад посольство День Незалежності парад Україна
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    Посольство США засудило напад на Порошенка