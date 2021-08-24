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    Україна святкує 30-й День Незалежності: всі подробиці (фото, відео)

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    Спільне гасло всіх офіційних урочистостей &ndash;&nbsp;&laquo;Ти в мене єдина&raquo; - Україна святкує 30-й День Незалежності: всі подробиці (фото, відео)
    Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина»
    Фото: glavcom.ua

    Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад

    У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.

    Святкування ювілейного для України Дня Незалежності є особливо масштабним. Воно охоплює понад 150 святкових заходів по всій країні за участі делегацій кількох десятків країн та міжнародних організацій. Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина».

    Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

    Одночасно з проведенням параду в Києві заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ озброєння військової техніки в Одесі – з висадкою десанту і демонстрацією показового артилерійського бою.

    07:00 – Офіс президента Володимира Зеленського не запросив столичну владу та депутатів Київради на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це повідомили джерела «Главкому» в Київраді.

    08:00 – відбулася останні приготування до військового параду в Києві: яскраві фото.

    09.00 – кореспондент «Главкому» помітив у центрі Києва озброєного охоронця президента Володимира Зеленського, який спостерігав за підготовкою до параду.

    09.20 – попри погрози ігнорувати заходи до Дня Незалежності предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській.

    Пряма трансляція параду почнеться о 10 годині:

    На 13:00 заплановано урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України. На нього запрошено президента Володимира Зеленського. Крім того, о 14:20 має розпочатися засідання позачергової сесії парламенту – Рада розгляне законопроєкт про великий Державний Герб України.

    Сьогодні в офіційній святковій програмі заплановано концерт італійського співака Андреа Бочеллі, а ввечері на НСК Олімпійський у Києві розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК». Відповідно до анонсу Офісу президента, у ньому візьмуть участь «естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр».

    Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета також не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

    Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

    18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

    Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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    Теги: День Незалежності парад Україна озброєння
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    Україна святкує 30-й День Незалежності: всі подробиці (фото, відео)