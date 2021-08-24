Україна святкує 30-й День Незалежності: всі подробиці (фото, відео)

Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина»

Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад

У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.

Святкування ювілейного для України Дня Незалежності є особливо масштабним. Воно охоплює понад 150 святкових заходів по всій країні за участі делегацій кількох десятків країн та міжнародних організацій. Спільне гасло всіх офіційних урочистостей – «Ти в мене єдина».

Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Одночасно з проведенням параду в Києві заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ озброєння військової техніки в Одесі – з висадкою десанту і демонстрацією показового артилерійського бою.

07:00 – Офіс президента Володимира Зеленського не запросив столичну владу та депутатів Київради на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це повідомили джерела «Главкому» в Київраді.

08:00 – відбулася останні приготування до військового параду в Києві: яскраві фото.

09.00 – кореспондент «Главкому» помітив у центрі Києва озброєного охоронця президента Володимира Зеленського, який спостерігав за підготовкою до параду.

09.20 – попри погрози ігнорувати заходи до Дня Незалежності предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській.

Пряма трансляція параду почнеться о 10 годині:

На 13:00 заплановано урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України. На нього запрошено президента Володимира Зеленського. Крім того, о 14:20 має розпочатися засідання позачергової сесії парламенту – Рада розгляне законопроєкт про великий Державний Герб України.

Сьогодні в офіційній святковій програмі заплановано концерт італійського співака Андреа Бочеллі, а ввечері на НСК Олімпійський у Києві розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК». Відповідно до анонсу Офісу президента, у ньому візьмуть участь «естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр».

Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета також не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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