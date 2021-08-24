Монатіка запросили, а Філарета – ні. Хто прийшов на парад до Дня Незалежності (фото)
Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад
Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.
Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».
Як повідомляє кореспондент «Главкому», на парад вже прийшов співак Монатік, колишній футболіст Андрій Шевченко, видатний радянський і український легкоатлет Сергій Бубка, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі.
Варто зазначити, що Офіс президента Володимира Зеленського не запросив столичну владу та депутатів Київради на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це повідомили джерела «Главкому» в Київраді.
Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.
Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.
18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.
Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.
Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.
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