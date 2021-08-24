Монатіка запросили, а Філарета – ні. Хто прийшов на парад до Дня Незалежності (фото)

Співак Монатік вже чекає на парад у Києві

Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.

Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Як повідомляє кореспондент «Главкому», на парад вже прийшов співак Монатік, колишній футболіст Андрій Шевченко, видатний радянський і український легкоатлет Сергій Бубка, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі.

Варто зазначити, що Офіс президента Володимира Зеленського не запросив столичну владу та депутатів Київради на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це повідомили джерела «Главкому» в Київраді.

Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

Читайте також: