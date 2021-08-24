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    Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка

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    У Києві правоохоронці встановили чоловіка, який облив зеленкою п&rsquo;ятого президента України - Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
    У Києві правоохоронці встановили чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента України
    Фото: bbc.com

    Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство

    У Києві правоохоронці встановили особу чоловіка, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка. Про це повідомляє головне управління Нацполіції Києва.

    Сьогодні під час урочистих заходів у центрі Києва невідомий облив зеленкою експрезидента України. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції.

    «Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. З ним проводяться першочергові слідчі дії», – ідеться у повідомленні.

    За даним фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

    Нагадаємо, у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці. Інцидент трапився біля станції метро«Хрещатик». Невідомі облили Порошенка зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну. Політик звернувся за допомогою поліції й поїхав разом із правоохоронцями.

    Згодом Порошенко звернувся до Зеленського: «не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею».

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    Теги: Петро Порошенко День Незалежності парад Україна поліція
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    Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка