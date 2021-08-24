Порошенко звернувся до Зеленського: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

Порошенко виступив перед прихильниками на Співочому полі

Після участі у Марші захисників України, п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко звернувся до Володимира Зеленського.

«Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій», – сказав Порошенко.

«Володимире Олександровичу, не бійтеся Порошенка. Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які сьогодні зібралися тут для того, щоб відсвяткувати ювілей Незалежності. Для нас це свято, бо ми його вибороли, відстояли. І ви не уявляєте, що було б з вами, якби ви зіткнулися з такими труднощами, як наша країна зіткнулася в 2014-2015-му», – наголосив Порошенко.

«Ми тут всі – за Україну. Ми святкуємо своє свято, бо ми дуже її любимо. Ми повернемо останній клаптик української землі, хоч на Донбасі, хоч в Криму. Ми знову мобілізуємо весь світ навколо України, і буде історія успіху, яку зробить фантастичний український народ», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, у центрі Києва поблизу метро Хрещатик невідомі облили зеленкою п’ятого президента України та народного депутата від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, коли той йшов до Кабміну.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 серпня, був присутнім на параді до Дня Незалежності України.