Порошенко: обшуки в Центрі Довженка, напад на Музей Гончара і атаки на мову – це небезпечна тенденція влади



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Малоросійська влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади, зазначив Петро Порошенко Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко застеріг, що нинішня влада посилює наступ на все українське і патріотичне

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною показали родинну колекцію картин, яка виставлена у Музеї Гончара, відомим українським мистецтвознавцям та діячам культури. З експозицією ознайомились директор Національного Художнього музею Юлія Литвинець, український вчений-філософ Євген Бистрицький, письменник-казкар Сашко Лірник, народний артист України, кобзар Тарас Компаніченко з дружиною Ніною, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Про це йдеться у повідомленні «Європейської солідарності».

«Наголошуємо, що це не є відкриття виставки, воно буде пізніше, коли урядом будуть зняті карантинні обмеження. Тут буде відкрито для широкого загалу. Це дуже важливі роботи митців, більшість з яких має безпосереднє відношення до України. У нас є декілька ідей, як це оформити. Воно буде ще доопрацьовуватися, і час в першій декаді червня дасть нам цю можливість», – повідомив Порошенко.

«Часто-густо малоросійська влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади. Ми абсолютно не намагалися і не будемо робити нічого політичного. Бо мова йде про прекрасне. Наголошую, що всі ці картини десятки або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були повернуті в Україну і всі вони є предметом для широкого показу. Ми абсолютно не збиралися і не збираємось тримати це», – зазначив Петро Порошенко.

Лідер партії «Європейської солідарності» висловив подяку колективу Музею Гончара і зазначив, що шокуючі кадри, як ДБР за наказом влади без будь-яких законних підстав штурмує приміщення виставкового залу, тільки додали музею популярності серед українців. «Єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада – це популяризувала музей. Воно увійшло в усі новини, всі дізналися. На жаль, в непозитивному для України, але в позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити на те, щоб відвідати музей зросли в десятки разів. Ну, нехай хоч так», – іронізує Порошенко.

Петро Порошенко застеріг, що нинішня влада посилює наступ на все українське і патріотичне. Свідчення цього – і напад на Музей Гончара, і сьогоднішні обшуки у Центрі Довженка, і намагання переглянути Закон про мову, і спроби ревізувати європейську та євроатлантичну інтеграцію Укрпаїни.

«Не іронічно я сприймаю сьогоднішній обшук в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з державного бюджету жодної копійки не надійшло в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі й іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурницю. І про Український культурний центр, до речі, і тих, хто долучився до його створення. Думаю, що не випадково за останній тиждень ми почули, що виявляється у нас дуже завищені квоти на українську мову в українському мистецтві, які запровадив Порошенко. Це народ запровадив», – переконаний п’ятий Президент.

Порошенко зауважив – складається враження, що інших проблем окрім закону про мову влада не бачить. «Вони намагаються змінити закон про мову. Все у нас уже вирішено, тільки закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда, щодо обов’язковості інтеграції в ЄС і Нато. Їм це теж заважає. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС і НАТО заважають миру», – констатує Порошенко.

«В цих умовах нам треба бути разом, нам треба любити Україну», – наголосив лідер «Європейської солідарності». Він також подякував дружині Марині за ідею цієї експозиції.

«Я б дуже хотіла, щоб громадяни України також змогли після відміни карантину прийти і подивитися. Це дуже важливо – піднімати культурний рівень, розвивати смак і підвищувати любов і гордість за Україну», – сказала Порошенко.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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