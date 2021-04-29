«Працюй, Колю»: Тищенко розповів про реакцію Зеленського на його скандальну вечірку

Депутат не прокоментував рішення фракції «Слуга народу» і не відповів на питання, чи сплатив він штраф

Нардеп з фракції «Слуга народу» Микола Тищенко розповів про бесіду з президентом Володимиром Зеленським щодо святкування дня народження під час жорсткого карантину в Києві. Про це повідомляє «Цензор.Нет».

Відтак, нардеп Микола Тищенко та президент України Володимир Зеленський обговорили ситуацію щодо святкування дня народження дружини нардепа в жорсткий карантин у столичному готелі Fairmont.

На запитання про реакцію Зеленського на його вечірку, Тищенко зазначив: «Працюй, Колю. Краще за всіх працюй».

Депутат не прокоментував рішення фракції «Слуга народу» і не відповів на питання, чи сплатив він штраф. Тищенко просто мовчки залишив приміщення преси, додає ЗМІ.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Згодом голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка.

Також Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.