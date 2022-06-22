ЗСУ майже повністю знищили «еліту» армії РФ, яку готували для протистояння НАТО: перехоплення

Загинуло багато офіцерів РФ, а величезні сили піхоти використовуються як «живе м’ясо»

Служба безпеки України перехопила чергову розмову, у якій окупант розповідає своїй дружині, що українські захисники знищили частину західного воєнного округу РФ, який готували до протидії силам НАТО. Вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.

«Західного округу вже немає, бо він весь у Росії, відмовники. Повз мене одні «східники» мотаються, бо «західників» уже майже нема. Вся техніка підбита, то вежа не працює, то ще щось не працює… То колеса пробиті, то ще щось… А так, на передок чисто добровольці їдуть і все…», – розповідає своїй дружині окупант.

Рашист зазначає, що загинуло багато офіцерів, не вистачає водіїв, а величезні сили піхоти використовуються як «живе м’ясо». За його словами, російська армія воює кількістю і «тупцює» на місці.

До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург. У його складі – «військова еліта», яку готували до протидії силам НАТО.

Раніше розвідка перехопила розмову окупанта, у якій розповів матері, що вже і не мріє вирватися живим з України.

Як повідомлялося, російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками.

А мобілізовані «ДНРівці» масово відмовляються йти воювати, а їхні родичі влаштовують акції протесту.

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