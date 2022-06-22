Саміт НАТО у Мадриді. Представниця Альянсу пояснила, чого чекати Україні

«На саміті в Мадриді буде схвалена нова Стратегічна концепцію НАТО»

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір переконана, що члени Альянсу на мадридському саміті наприкінці червня підкреслять свою відданість довгостроковим, взаємовигідним і міцним відносинам з Україною. Про це вона сказала у інтерв’ю «Главкому».

«Саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня відбудеться у вирішальний для нашої безпеки час. Вторгнення Росії в Україну порушило мир на європейському континенті, і ми продовжуємо стикатися з багатьма іншими викликами, включаючи тероризм, кібер- та гібридні загрози, зміну клімату. Президента Зеленського запросили виступити перед лідерами НАТО. Він та інші українські офіційні особи вже це робили на кожному саміті та міністерській зустрічі НАТО з 24 лютого», – сказала Мактір.

Очільниця Представництва НАТО в Україні також зазначила, що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО, яка підтвердить цінності, мету та завдання організації. За її словами, це дасть оцінку середовища безпеки та сприятиме адаптації Альянсу в найближчі роки.

Карен Мактір також розповіла про плани НАТО щодо розгортання додаткових військових сил у Європі у відповідь на агресію Росії.

«Лідери країн Альянсу нещодавно погодилися перезавантажити наше стримування та оборону на довгострокову перспективу у світлі нового середовища безпеки, і тепер ми прискоримо трансформацію НАТО. Ми вже активізували оборонні плани НАТО, розгорнули елементи Сил реагування НАТО і розмістили 40 тис. військовослужбовців на нашому східному фланзі, а також значні повітряні та військово-морські засоби. Ми також створюємо чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Крім того, ми значно зміцнимо нашу довгострокову позицію стримування та оборони і будемо розвивати весь спектр сил і можливостей, необхідних для підтримки надійного стримування та оборони. Ми також посилимо наш кіберзахист. Ці кроки будуть підкріплені розширеними навчаннями з підвищеною увагою до колективної оборони та оперативної сумісності», – зазначила вона.

Представниця НАТО також підтвердила, що у новій Стратегічній концепції Альянсу буде враховано нові виклики у зв’язку з війною в Україні.

«Російське вторгнення в Україну докорінно змінило безпекове середовище в Європі, але його негативний вплив відчувається у всьому світі. Спроби Росії підірвати міжнародний порядок і нав’язати сфери впливу повинні стосуватися кожної країни, яка цінує свій суверенітет. Загострення глобальної продовольчої кризи зачепить багато країн, у тому числі Азії та Африки. Союзники враховують усі ці побоювання. Ми співпрацювали з українськими чиновниками та громадянським суспільством щодо Стратегічної концепції та цінуємо їхню точку зору», – сказала Мактір.

Голова Представництва НАТО також висловилася щодо того, чого варто очікувати Києву від мадридського саміту.

«Я очікую, що члени Альянсу підкреслять свою відданість довгостроковим, взаємовигідним і міцним відносинам Україна-НАТО, як це було в червні 2020 року, коли Україна була визнана партнером із розширеними можливостями. Це дозволяє підтримувати та поглиблювати співпрацю між союзниками та партнерами, які зробили значний внесок у операції та місії під проводом НАТО. Я також очікую, що лідери НАТО підтвердять своє бажання підтримувати Україну та хоробрий український народ», – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив, що НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Також Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню Росії. Він анонсував виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді цього місяця очікується, що буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.