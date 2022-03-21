Чума у Кремлі. Американський вчений пояснює фейк Путіна про біологічну зброю

Євген Кунін входить до десяти найвпливовіших біологів світу

Російський агресор не припиняє розповсюджувати фейки. Топ-темою в інформполі країни-агресорки останні два тижні є історія про українські біолабораторії, в яких нібито проводилися експерименти зі зразками коронавірусу, сибірки, холери, африканської чуми свиней та інших смертельних захворювань. Все це начебто відбувалось з метою створення елементів біологічної зброї.

Заяви такого роду почали активно мусуватися у державних ЗМІ країни-агресора з подачі міністерства оборони РФ ще на початку березня. З того часу біофейки лише поширюються і явно мутують. Наприклад, 10 березня Лавров на прес-конференції у Туреччині заявив, що у біолабораторіях проводилися дослідження, націлені на створення «етнічно орієнтованої» біологічної зброї. Тобто покликаної вбивати… виключно росіян. Це навіть смішніше, ніж «смертельно небезпечна» для людини африканська чума свиней.

Про те, заради чого російська влада зациклилася на поширенні подібної маячні, збудники яких саме захворювань дійсно можуть бути зброєю і як від них убезпечитися «Главкому» розповів провідний науковий співробітник Національного центру біотехнологічної інформації США Євген Кунін.

Євген Кунін працює у США з 1991 року

Євген Кунін – радянський та американський біолог, у 1978 році закінчив кафедру вірусології біологічного факультету Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. Є визнаним експертом у еволюційній та обчислювальній біології, входить до десяти найвпливовіших біологів світу за версією Semantic Scholar. Колишній іноземний член Російської академії наук. 26 лютого написав відкритий лист президентові РАН із закликом засудити злочинну війну проти України, і якщо така заява не буде зроблена протягом 48 годин, він вийде зі складу Академії. 28 лютого вчений дотримав свого слова.

Вчений дав президенту РАН на роздуми 48 годин (Фото: facebook.com/eugene.koonin)

«Все перевернули з ніг на голову і несуть феєричну нісенітницю»

Хотілося б одразу розібратися з термінами. На початку XX століття мова йшла про бактеріологічну зброю. Конвенція 1972 року говорить про заборону бактеріологічної (біологічної) зброї. Зараз ми здебільшого говоримо про біологічну зброю. Як правильно?

Коли з'явилася бактеріологічна зброя, для поразки противника передбачалося використовувати захворювання, що викликають бактерії – холера, чума, сибірка. Віруси тоді лише починали вивчати. А зараз назва «бактеріологічна» буде не цілком коректною, правильніше – «біологічна». Як на мене, для повної ясності краще говорити «мікробіологічна» – це має на увазі і віруси, і бактерії.

Щодо смертельно небезпечних хвороб, які спричиняють бактерії, зрозуміло. А які віруси можуть бути біологічною зброєю?

Насамперед, це збудник натуральної віспи. Справді страшний вірус. Далі, куди менш підходящі, але все ж таки – геморагічна лихоманка Ебола, грип, певною мірою Сovid.

16 березня особисто Путін заявив, що в Україні працює мережа лабораторій, де нібито розроблялися компоненти біологічної зброї. Як ви оцінюєте такі заяви?

Інформація про біологічну зброю в Україні є явною брехнею та маренням. Безумовно, існують епідеміологічні та мікробіологічні лабораторії. Вони є в будь-якій країні, і, звичайно, в Україні.

Біолабораторії необхідні, адже у світі є багато зоонозів (це бактеріальні захворювання, якi передаються людині від тварин), за ними потрібно стежити, щоб вони складали якомога менше небезпеки для людини. Проводиться моніторинг біологічної ситуації, ведуться дослідження з різноманітними бактеріями, вірусами – як вони змінюються, чи з'являються нові штами тощо. Це необхідно, зрештою, для розробки нових, більш ефективних ліків.

І ось абсолютно безневинні факти про епідеміологічні та мікробіологічні лабораторії російською стороною перекручуються. У документах, пред'явлених Росією, описуються звичайнісінькі лабораторні практики. Більшість культур, які перераховані в документах (там список з 16 збудників, деякі отримані з російської колекції мікроорганізмів), або взагалі нешкідливі, або, принаймні, не становлять епідеміологічної небезпеки. Кишкова паличка, золотистий стафілокок…

Ви сказали – безневинні та безпечні більшість культур. Значить, у документах прописані i небезпечні?

Найстрашніше, що там згадувалося – дифтерія. Але для якогось військового застосування вона не годиться зовсім. А щодо чуми, холери, сибірки – це тільки усні заяви, немає абсолютно жодних посилань на будь-які документи. Тому що їх немає в природі, мабуть. Африканська чума свиней взагалі смішно, це захворювання для людини небезпеки не становить. Навіть за назвою все ясно.

Одним словом, наявність мікробіологічних та епідеміологічних лабораторій навіть близько не говорить про розробку біологічної зброї. Отже, брехня, яку ми почули, з реальністю пов'язана, але є саме брехнею, перекручуванням.

Чергова російська «качка»: українці можуть використовувати зграю гусей, оснащену біологічною зброєю (фото: funart.pro)

Загалом спочатку все перевернули з ніг на голову, а потім стали нести взагалі просто феєричну нісенітницю. Про поширення біологічної зброї з перелітними птахами, кажанами та якимись рептиліями. Загалом це навіть обговорювати не варто. Тільки уявіть: спіймати птахів, які летять до Росії з зимівлі, заразити їх та відправити далі за певною адресою, щоб вони заразили громадян РФ. А якщо з курсу зіб'ються? Або підсадити паразитів кажанам. Раніше над цим можна було б посміятися, але зараз не до сміху – більшість росіян зомбована, своєму телевізору вірять беззастережно.

«Говорячи про етнічну зброю, російська пропаганда загнала себе в глухий кут»

Російська влада заявляє: мовляв, не виключено, що біолабораторії використовувалися для вивчення методів знищення російського народу на генетичному рівні. Таке взагалі в принципі можливо – створити біологічну зброю проти певної нації?

Подібні заяви викликають у мене відчуття антинаукової антиутопії, якоїсь ненаукової фантастики. Така біологічна зброя неможлива хоча б вже тому, що у генетичному плані немає поділу навіть між расами, не кажучи вже про нації.

Чутки й марення про генетичну зброю запустилися в Росії в обіг кілька років тому, і їхніми наслідками були якісь жахливі рішення, на кшталт засекречування геномів росіян. Я не вірю, що ті, хто запустив такі чутки, такі невігласи та ідіоти. Підозрюю, що це було брудною націоналістичною грою на інстинктах публіки, яка не знає біології.

Просто смішно говорити про біологічну зброю проти росіян, це маячня. Але якщо цю маячню продовжувати нести, то виходить, що «генетична» біологічна зброя вражає росіян і не чіпає українців. Це вже маячня у квадраті.

До речі, тут російській пропаганді варто тоді визначитися: або українці та росіянці – «братні народи», або ж якщо «етнічна зброя» діє на одних і не діє на інших – то ніякі вони не братні. Щось одне. Цікаво було послухати відповідні пояснення.

Що ви думаєте про коронавірус? Були версії, що це і є та сама біологічна зброя, яка вирвалася із секретних лабораторій.

Я не прихильник таких конспірологічних теорій. На моє переконання і за останніми епідеміологічними даними, ковід – це суто природна еволюція вірусу, що сталася у кажанах. Для біологічної зброї це дуже слабко. Станом на 1 березня 2022 року у світі зареєстровано понад 437 млн випадків захворювання, підтверджено понад 5,9 млн смертей – тобто летальність становить 1,4%.

«Запобіжні заходи при біологічному зараженні – такі ж, як при ковіді»

У минулому столітті в Японії, у Радянському союзі йшла активна робота з «покращення» властивостей, з військової точки зору, смертельно небезпечних захворювань. Тієї ж сибірки. Дике питання. Але чи зараз ведуться подібні роботи, чи розробляється щось нове?

Навіть не знаю. Якщо розробляється – хто ж про це скаже… Це дуже слизька та важка справа, фахівці засекречені. А щодо «покращення» існуючих смертельних захворювань, то їх, напевно, давно покращили по максимуму.

Зараз, як я можу припустити, робота може йти не над тим, щоб посилити вірулентність (ступінь здатності певного інфекційного агента викликати захворювання), а щоб біологічна зброя краще поширювалася – нова рецептура, порошки, аерозолі, засоби доставки. Працюють, можливо, над стабілізацією – щоб бактерії не гинули завчасно.

Як зрозуміти, що застосовано саме біологічну зброю, а не просто десь скотомогильник розрили з сибіркою, а інфекція випадково була занесена до певного району?

Так, може бути подібний витік. Але за сучасних технологій дуже легко можна проаналізувати, розібратися, зрозуміти структуру геному (хоча ця робота не на один тиждень). Плюс логіка. Чи далеко найближчі скотомогильники, чи не розпорошували перед епідемією щось підозріле з літаків, чи не вибухали дивні снаряди – не фугасні, а від яких під час вибуху лише легка хмаринка.

Як уберегтися при використанні противником біологічної зброї, як поводитися, що робити?

Як показали два роки коронавірусу, нічого особливо винаходити не треба. Здоровий глузд нам підказує, що запобіжні заходи мають бути такими ж – карантин, індивідуальні засоби захисту, дотримання соціальної дистанції, дезінфекція. На серйознішому рівні – як було в місцях, де спостерігалися найсерйозніші спалахи ковiду.

Ось ви звернули увагу, що зараз практично зникли ГРЗ, ГРВІ, звичайний грип, ангіна? Вони менш контагіозні, заразні, ніж коронавірус. І заходи, що вживаються для боротьби з ковідом, звели звичні респіраторні захворювання до мінімуму.

«Непоганий прийом, розрахований на людське невігластво»

Є багато голлівудських фільмів, де експлуатується апокаліптичний сценарій: звідкись з'являється страшенний новий вірус, живими залишається 5% людства і так далі. Подібне взагалі можливе у реальному житті?

Ви знаєте, ні. Такі фільми дивитись, звичайно, цікаво, але в житті це нереально. Епідемія з такою летальністю обмежує сама себе. Вона вбиває якусь частину популяції, а решту імунізує. І вірусу не залишається, кого заражати у цій місцевості, він купірує сам себе.

Навіщо, на вашу думку, Росія так затято продовжує звинувачувати Україну у розробці компонентів біологічної зброї?

Щоб виправдати свою злочинну війну: мовляв, дивіться, які нелюди ці бандерівці та неофашисти! Скільки можна вже годувати своїх громадян базами НАТО, розіп'ятими хлопчиками тощо. Потрібно щось нове, цікаве. А щодо цих лабораторій, люди зараз після ковіду дуже бояться чогось подібного. Потрібно віддати належне цим пропагандонам – це непоганий прийом, розрахований, звісно, на людське невігластво. А самі вони застосовувати біологічну зброю навряд чи будуть – це палиця з двома кінцями, кінцевий ефект непередбачуваний.

Євген Кунін підтримує Україну у кровопролитній війні, яку розв’язав Путін (фото: facebook.com/eugene.koonin)

Ваш лист президенту РАН із вимогою засудити агресію проти України приніс якісь результати?

Спочатку була чисто формальна відповідь із секретаріату Академії наук: вони підтвердили отримання мого листа. Але потім була заява президії Академії з приводу «військової операції». І вона виглядає не так непристойно, як, припустимо, ганебна та огидна заява ректорів російських університетів. Не знаю, може, в цьому є крапля мого впливу…

Російська академія наук трішечки засудила агресію?

Ні, не засудила. Але й не підтримала у явній формі. Така собі беззуба нейтральна заява, де просто сказано: «Ми всі за мир та дружбу народів». Але до речі, у заяві було написано «в Україні» та «на Донбасі». Що, звісно, абсолютне неподобство, бо Донбас – це Україна.

Андрій Кузьмін, «Главком»