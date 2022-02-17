Представник «Слуги народу» пояснив, чому НАТО відмовляється захищати Україну

НАТО одразу заявило, що не буде допомагати Україні військовим шляхом, бо наша держава не є членом Альянсу

Депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв у інтерв’ю «Главкому» розповів, чи варто Україні розраховувати на підтримку Альянсу в умовах російської агресії, коли може йтися про зміну світового правопорядку.

«НАТО є наднаціональною структурою, яка є ще більш забюрократизованою, ніж окремі члени Альянсу. Аби він прийняв будь-яке серйозне рішення, має бути консенсус всередині. Зараз НАТО зробило максимум можливого з того, що могло – відкинуло ультиматум Росії і так далі. А от з оборонної точки зору все впирається в статтю 5 статуту НАТО», – каже Єгор Чернєв.

ДОВІДКА

Стаття 5 статуту НАТО зазначає, що у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, аби допомогти члену альянсу, який зазнав нападу.

Умовно кажучи, якщо США чи Британія направлять до нас свій контингент, загибель хоч одного солдата країни НАТО означатиме війну зі всім Альянсом.

«Тому це дуже непросте питання – альянс не може воювати за Україну», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, Чернєв вважає, що визнання «ЛДНР» – найгірший варіант для Кремля.

Як відомо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР».

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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