Визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків – МЗС

МЗС попередив, що буде у разі визнання Росією «Л/ДНР»

Сьогодні Держдума Росії закликала Володимира Путіна визнати угруповання бойовиків «ЛНР» та «ДНР». Визнання Росією цих «суб’єктів» буде означати її свідомий вихід із мінських домовленостей. Як повідомив «Главкому» спікер МЗС України Олег Ніколенко, такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.

«Визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за «незалежні суб’єкти», так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі», – заявив він.

Підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, заявили в українському МЗС.

«Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти», – заявив Ніколенко.

МЗС закликає Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.

«В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту», – додав Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що у вівторок 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

Експомічник президента РФ Владислав Сурков, який раніше виконував роль неформального координатора угруповань «ДНР» і «ЛНР» та стояв біля витоків «руської весни» написав статтю для російського видання «Актуальні коментарі», у якій пояснює необхідність РФ розширювати свої території та припускає здійснення цього розширення «контактними» методами, вочевидь, маючи на увазі військову агресію.

Згодом Банкова прокоментувала голосування Держдуми щодо «ЛНР» та «ДНР».

Також представник ЄС спрогнозував нові територіальні претензії до України через визнання Росією «ЛДНР».

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації.

Водночас британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Аналітики кажуть, що РФ не відводить війська від кордону з Україною.

11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Тим часом президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

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