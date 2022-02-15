Рішення Держдуми: Україна звернулась із закликом до ОБСЄ

Українська делегація хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків через рішення Держдуми

Представники України у Тристоронній контактній групі звернулись до спецпредставника голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ.

«У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Українська делегація хоче отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків на базі рішення законодавчого органу Росії.

15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

Глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах.

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