Держдума проголосувала за незалежність ОРДЛО

Всього лише 16 депутатів були проти рішення

За відповідне рішення було віддано 351 голос

У вівторок 15 лютого Держдума Росії визнала незалежність від України самопроголошених республік Донбасу. Про це стало відомо з трансляції засідання Думи. За відповідне рішення було віддано 351 голос.

«Більшістю голосів приймається постанова № 582\43 – 8 про звернення Держдуми до президента РФ Володимира Путіна про визнання Донецької народної республіки та Луганської народної республіки», – оголосив результати голосування речник Держдуми В'ячеслав Володін.

Як повідомлялося, рада Держдуми підготувала для пленарного засідання два проєкти постанови про звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати незалежність «республік».

Перший проєкт ухвали був внесений депутатами від КПРФ. Цей документ передбачає, що якщо Держдума схвалює проєкт, його негайно відправляють президенту.

Другий проєкт ухвали запропонували кілька депутатів від фракції «Єдина Росія». Він передбачає, що документ спрямовується спочатку до МЗС, Міноборони та інших відповідальних відомств, які мають оцінити законодавчу ініціативу. Передбачається, що Держдума потім розгляне проєкт постанови, що враховує пропозиції міністерств. Проєкт постанови про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність самопроголошених республік депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника. Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.