Визнання Росією «Л/ДНР». Кремль зробив нову заяву

У Кремлі вважають, що рішення не корелюється з Мінськими угодами

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

«Якогось чіткого регламенту щодо цього не існує», – сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання про подальші дії після отримання звернення Держдуми.

«Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома... Визнання «ДНР» і «ЛНР» не корелюється з мінськими угодами», – констатував Пєсков.

15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.