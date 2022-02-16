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    Визнання Росією «Л/ДНР». Кремль зробив нову заяву

    За словами Пєскова, Путін взяв до уваги звернення Держдуми - Визнання Росією «Л/ДНР». Кремль зробив нову заяву
    За словами Пєскова, Путін взяв до уваги звернення Держдуми
    фото: kremlin.ru

    У Кремлі вважають, що рішення не корелюється з Мінськими угодами

    Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

    «Якогось чіткого регламенту щодо цього не існує», – сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання про подальші дії після отримання звернення Держдуми.

    «Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома... Визнання «ДНР» і «ЛНР» не корелюється з мінськими угодами», – констатував Пєсков.

    15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

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    Теги: МЗС Росія ОБСЄ Донбас «ДНР» «ЛНР» Путін президент
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    Визнання Росією «Л/ДНР». Кремль зробив нову заяву