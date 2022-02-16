Блінкен попередив Росію про наслідки визнання «ЛНР» і «ДНР»

Визнання об’єднань бойовиків означатиме відмову РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

«Держдума заявила про плани направити звернення президенту Путіну про визнання так званих Донецької та Луганської народних республік «незалежними». Для ясності: схвалення в Кремлі цього звернення буде рівносильним повній відмові російського керівництва від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей», – йдеться у його заяві, розповсюдженій Держдепом.

На думку Блінкена, втілення в життя цієї резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, а також стане грубим порушенням міжнародного права та поставить під питання заявлену Росією відданість продовжувати дипломатію для досягнення мирного врегулювання цієї кризи.

«Ухвалення цієї постанови... потребуватиме швидкої та рішучої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами», – додав Блінкен.

Як вже відомо, президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами.

15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ.

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