«Слуга народу»: визнання «ЛДНР» – найгірший варіант для Кремля

«Визнаючи «ЛДНР»–«ЛНР», росіяни виходять з «Мінська»

Вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

Водночас Чернєв не береться прогнозувати, скільки ще триватиме протистояння та як довго збережеться загроза повномасштабного вторгнення.

«Поки у когось остаточно не здадуть нерви. На сьогодні вже вичерпані багато варіантів розвитку подій. Я б не поспішав розслаблятися через заяви, що Росія відводить частину військ від наших кордонів. Це може бути перегрупуванням та частиною гри», – пояснив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР».

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен