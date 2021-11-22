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    Соратник Зеленського пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи

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    Єгор Чернєв пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи - Соратник Зеленського пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи
    Єгор Чернєв пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи
    фото з відкритих джерел

    «У європейців нарешті відкрилися очі на Росію»

    Голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО, «слуга народу» Єгор Чернєв пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи. Про це Чернєв розповів в інтерв’ю «Главкому».

    Нардеп вважає, що європейці допустилися помилок, заграючи з Росією та закриваючи очі на деякі ризики, які зараз спливли.

    «Ми попереджали Європу, що «Північний потік – 2» обов'язково стане інструментом шантажу ЄС з боку Росії. Але вони вирішили, що впораються з цим, і вірили, що Росія є надійним партнером. Тепер ми бачимо, що газопровід ще не запущено, а європейці вже отримали те, про що ми попереджали. Втішає лише те, що в європейців, нарешті, відкрилися очі на те, що собою являє Росія насправді, незважаючи на розповіді про її давні зв'язки з Німеччиною та Францією», – зазначив Чернєв.

    Він також вважає, що безпосередньої загрози та кількість мігрантів, що перебуває зараз у Білорусі, для України не становить

    «Щодо міграційної кризи, то безпосередньої загрози та кількість мігрантів, що перебуває зараз у Білорусі, для нас не становить. Вони точно не хотіли б залишатися на нашій території, їм потрібна Європа. Це питання більш політичне, ніж безпекове: як для Польщі, так і для нас. Йдеться про захист суверенітету та цілісності кордонів, які ніхто не має права порушувати. І ми цього не допустимо», – підкреслив нардеп.

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    Теги: ЄС Росія газ Європа Північний потік-2 Єгор Чернєв
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    Соратник Зеленського пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи