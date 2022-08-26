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Представниця ООН оскандалилася заявою про обстріл Чаплиного: реакція України

Надія Клочко
glavcom.ua
Представниця ООН оскандалилася заявою про обстріл Чаплиного: реакція України
Внаслідок російського удару по Чаплиному загинуло 25 людей
фото з відкритих джерел

МЗС України наголошує, що прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним

Гуманітарний координатор ООН Деніз Браун, коментуючи новий російський воєнний злочин в Чаплиному на Дніпропетровщині, звернулася закликом дотримуватися міжнародного права і до Росії, і до України. На цю заяву представниці ООН відреагувало українське МЗС.

У своїй заяві Деніз Браун зазначила, що вона вражена ударами по залізничній станції у Чаплиному, внаслідок якого загинуло 25 людей.

«Я вражена ударами, в результаті яких вчора загинули і отримали поранення цивільні жителі поблизу залізничної станції Чаплине в центральній Україні. При ударі загинули діти. І загинули там, де вони повинні бути в безпеці – вдома або подорожуючи з сім'ями», – зазначила вона.

Представниця ООН нагадала, що 24 серпня під час інших ударів по Україні теж гинули мирні жителі. В останні дні про інтенсивні обстріли повідомлялося в прифронтових містах, зокрема, в Нікополі та Зеленодольську в Дніпропетровській області.

При цьому Браун заявила, що «всі сторони без винятку» повинні дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права.

«Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і постійно забезпечувати, щоб громадяни були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися», – додала Браун.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко від імені українського дипломатичного відомства висловив розчарування заявою гуманітарної координаторки ООН Деніз Браун. Ніколенко заявив, що слова представниці ООН «виглядають відірваними від реальності».

«В МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного обстрілу Росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, в результаті якого було вбито 25 цивільних людей, зокрема двоє дітей.

Нагадаю, що міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину. Заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним», – йдеться у заяві.

Також, як зазначив Ніколенко, у МЗС розраховують, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села.

Представниця ООН оскандалилася заявою про обстріл Чаплиного: реакція України фото 1

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по поїзду на станції Чаплине 24 серпня загинули 25 осіб, серед них – двоє дітей. Російська сторона визнала його, але заявила, що била нібито по військовому ешелону.

Додамо, що раніше в скандал потрапила правозахисна організація Amnesty International, у звіті якої говорилося, що ЗСУ наражають на небезпеку життя мирних жителів і нібито розміщують військову техніку в житловому секторі. Таким формулюванням обурилася влада, а російська сторона використала у своїй пропаганді. Скандал завершився тим, що правозахисники переглянуть свій звіт.

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Теги: МЗС окупанти ООН війна обстріл Дніпропетровщина

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